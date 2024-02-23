TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

Habere göre Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamamasından rahatsız ve yaz aylarında bir çıkış yolu aranacak. Real Madrid her ne kadar Milan'dan teklif alsa da başkan Florentino Perez, Arda Güler'in İspanya'da kalmasını istiyor. Real Sociedad, Mallorca, ve Las Palmas bu bağlamda Arda Güler'i listelerine dahil etti.