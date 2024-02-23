TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada
Son dakika transfer haberleri... İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte Arda Güler'i isteyen 4 takım...
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Habere göre Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamamasından rahatsız ve yaz aylarında bir çıkış yolu aranacak. Real Madrid her ne kadar Milan'dan teklif alsa da başkan Florentino Perez, Arda Güler'in İspanya'da kalmasını istiyor. Real Sociedad, Mallorca, ve Las Palmas bu bağlamda Arda Güler'i listelerine dahil etti.
Genç milli yıldız, Real Madrid'de süre bulabileceğine inanıyor fakat durum değişmezse yaz aylarında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır durumda.
Haberde Arda Güler'in tüm potansiyelini gösterip Real Madrid'e daha güçlü dönme alternatifini de düşündüğü aktarıldı.
Ayrıca Endrick ve Kylian Mbappe'nin de takıma dahil olmasının Arda Güler için dezavantaj olabileceği vurgulandı. Bu nedenle Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak ayrılma ihtimalinin artabileceği ifade edildi.
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