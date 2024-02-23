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TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

Son dakika transfer haberleri... İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte Arda Güler'i isteyen 4 takım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 11:49
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TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

La Liga devi Real Madrid'de rotasyona dahil edilen Arda Güler, ilk 11'de süre bulmakta oldukça zorlanıyor. Milli futbolcu, sadece Kral Kupası son 32 turunda oynanan Arandina maçına ilk 11'de başlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

Genelde yedek kulübesinde yer alan ve maçların son dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler'e, 4 takım birden talip oldu. Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

Milliyet'in Defensa Central'den aktardığı habere göre Arda Güler'e; Milan, Las Palmas, Mallorca ve Real Sociedad talip oldu. Eflatun-beyazlı kulüp ise ayrılma kararını tamamen Arda Güler'e bırakacak.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

Habere göre Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamamasından rahatsız ve yaz aylarında bir çıkış yolu aranacak. Real Madrid her ne kadar Milan'dan teklif alsa da başkan Florentino Perez, Arda Güler'in İspanya'da kalmasını istiyor. Real Sociedad, Mallorca, ve Las Palmas bu bağlamda Arda Güler'i listelerine dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

Genç milli yıldız, Real Madrid'de süre bulabileceğine inanıyor fakat durum değişmezse yaz aylarında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

Haberde Arda Güler'in tüm potansiyelini gösterip Real Madrid'e daha güçlü dönme alternatifini de düşündüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler kiralanıyor mu? 4 takım sırada

Ayrıca Endrick ve Kylian Mbappe'nin de takıma dahil olmasının Arda Güler için dezavantaj olabileceği vurgulandı. Bu nedenle Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak ayrılma ihtimalinin artabileceği ifade edildi.

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