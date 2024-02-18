Liderlik yağmurla geldi

Geçen hafta Alanyaspor'la berabere kalarak taraftarlarını kahreden ve liderliği Galatasaray'a devreden Fenerbahçe, dün Çaykur Rizespor karşında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak zirveyi yeniden ele geçirdi. Yoğun yağış altında oynanan maçın ilk yarısında sahada pek bir varlık gösteremeyen sarılacivertliler, Martin Minchev'in 27'deki golüyle geriye düştü. Soyunma odasına 1-0 geride giren sarı-kanarya ikinci yarıda ise bambaşka bir kimliğe büründü.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL

Bunda da teknik direktör İsmail Kartal'ın etkisi büyüktü. İkinci yarıya Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun hamleleriyle başlayan Kartal, oyunu kontrol altına aldı. Ardından üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe, 48'de Serdar Dursun'la önce beraberliği yakaladı. 65'te de Dzeko ile öne geçti. Son sözü ise 90+3'te İrfan Can Kahveci söyledi, Fenerbahçe maç fazlasıyla zirveyi ele geçirdi. Yeniden lider olan sarı-kanarya, bugün Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekliyor.