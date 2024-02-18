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Kral alev aldı

Edin Dzeko müthiş füzesiyle Rize'deki galibiyette başrolü oynadı. Ligin gol kralı Edin Dzeko, Karadeniz temsilcisini boş geçmedi. Sol çaprazdan sert vuruşuyla Tarık'ı avladı. Boşnak yıldızın gol sayısı 18'e yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Kral alev aldı

Çaykur Rizespor deplasmanında Edin Dzeko yine sahnedeydi. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı zorlu saha koşullarında sık sık orta sahaya kadar gelerek oyun kurulumuna yardımcı oldu. 37 yaşındaki futbolcu ilk devre ceza alanı çevresinde istediği topları alamadı. Sadece uzaktan bir defa şansını denedi. Kaleci Tarık Çetin'e takıldı. Edin Dzeko ikinci devrede ise bambaşka bir kimliğe büründü. Her atakta pozisyonun içindeydi. Tecrübeli futbolcu dakikalar 65'i gösterirken Fenerbahçe'yi 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı. Mert Hakan Yandaş'ın pasında Boşnak yıldız çaprazda pozisyon yakaladı. Sert vurdu. Yağmurlu havada Tarık Çetin füze gibi şutu engelleyemedi. Kanarya bu golle üstünlüğü eline geçirdi. Oyunda kaldığı bölümde Dzeko yine etkili bir futblo sergiledi. Meşin yuvarlağın kaleden uzak kalmasını sağladı. 80'de yerini Leonardo Bonucci'ye bıraktı. Karşılaşma sonunda galibiyet üçlüsünde coşkulu anlar yaşadı.

18 GOL OLDU

Edin Dzeko'nun Süper Lig'deki gol sayısı 18'e yükseldi. 2 de asisti var. Avrupa Kupaları'nda da rakip ağları 4 defa havalandırmıştı. Bu sezon 31 maçta toplam 22 defa fileleri sarstı.

PASI BIRAKINCA MAÇI KAZANDIK

Edin Dzeko maç sonu şunları söyledi: "Sanırım ilk yarıda oyunu anlayamadık. Bu zeminde futbol oynanamayacağını ilk yarıda anlayamadık. Saha çok ıslaktı, su doluydu. Golü de bu sebepten yedik. İkinci yarıda uzun top oynadık. Bu zeminde yerden pas yapmak pek mümkün değildi. Bunu anlayınca işler daha iyiye gitmeye başladı. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu da oyuna enerji kattılar. Skoru değiştirdiler. Büyük takımlar işte böyle yapmalı. İşler yolunda gitmediği zaman böyle karakter koymalı."

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