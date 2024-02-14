FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski 5 maçtır kayıplarda. Polonyalı yıldızdaki bu düşüşün nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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Polonyalı yıldız, Brezilyalı orta sahayla birlikte çıktığı 15 lig maçında 9 gol atarken 6 da asist yaptı.
Fred'in olmadığı 10 maçta ise Szymanski gol atamazken sadece 3 asist yaptı.
Polonyalı futbolcunun Fred'in olmadağı maçlarda daha fazla geriye gelmek zorunda kaldığı, Fred ile oynadığı maçlarda ise Brezilyalı futbolcunun yaptığı baskı ile kazanılan toplarla bulunduğunda skora hemen etki ettiği görülüyor.
Szymanski bu sezon Fenerbahçe ile toplam 38 resmi maça çıktı. Bu maçlarda toplam 12 gol atarken 10 da asist yaptı.
SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?
Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999'de Polonya'nın Biala Podlaska kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Legia Varşova'nın altyapısında başladı.
Legia'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Szymanski, 2016 yazında A takıma yükseldi.
3 yıl burada top koşturan Polonyalı yıldız, 2019 yazında Dinamo Moskova'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
2022-2023 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.
Fenerbahçe 2023 yazında ise 9.75 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini aldı.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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