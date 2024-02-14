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FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski 5 maçtır kayıplarda. Polonyalı yıldızdaki bu düşüşün nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 12:13
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FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Fenerbaçe'nin bu sezon hücum gücünü sırtlayan oyunculardan birisi olan Sebastian Szymanski 5 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Polonyalı 10 numaranın performans düşüklüğü yaşadığı bu dönemde Fenerbahçe 4 puan kaybetti ve sıralamada 2. sıraya düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

FRED YOKSA O DA YOK

Takvim'in haberine göre; sezonun geneline bıkıldığında Szymanski'nin, Fred ile birlikte oynadığı maçlarda çok daha yüksek bir performans çizdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Polonyalı yıldız, Brezilyalı orta sahayla birlikte çıktığı 15 lig maçında 9 gol atarken 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Fred'in olmadığı 10 maçta ise Szymanski gol atamazken sadece 3 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Polonyalı futbolcunun Fred'in olmadağı maçlarda daha fazla geriye gelmek zorunda kaldığı, Fred ile oynadığı maçlarda ise Brezilyalı futbolcunun yaptığı baskı ile kazanılan toplarla bulunduğunda skora hemen etki ettiği görülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Szymanski bu sezon Fenerbahçe ile toplam 38 resmi maça çıktı. Bu maçlarda toplam 12 gol atarken 10 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999'de Polonya'nın Biala Podlaska kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Legia Varşova'nın altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Legia'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Szymanski, 2016 yazında A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

3 yıl burada top koşturan Polonyalı yıldız, 2019 yazında Dinamo Moskova'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

2022-2023 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski kayıplarda! İşte düşüşün nedeni

Fenerbahçe 2023 yazında ise 9.75 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini aldı.

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