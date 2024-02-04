Derbi galibiyeti sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Spor Kulübü" göndermesi!

Fenerbahçe, TSBSB 19. hafta maçında evinde konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 90-74'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet sonrası Fenerbahçe, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a gönderme yaptı.

Sarı lacivertli ekibin paylaşımında "Fenerbahçe 'Spor' Kulübü" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet'in Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ettiği maçın görseli de yer aldı.

İşte o paylaşım:

NE OLMUŞTU?

"Spor Kulübü" tartışması, Ali Koç'un eleştirisi sonrası başladı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı yaptığı açıklamada Galatasaray'ı hedef almış ve "10 pozisyonda 1 kez aleyhlerine karar çıksın, ortalığın altını üstüne getirirler. Utanma, üzülme, riyakarlık... Hiç böyle şeyleri yok. Utanma refleksi olmayan camia. Biz spor kulübüyüz, onlar futbol kulübü" ifadelerini kullanmıştı.