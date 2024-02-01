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TRANSFER HABERLERİ - Emre Mor resmen Fatih Karagümrük'e kiralandı

Son dakika transfer haberleri... Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Emre Mor'un sezon sonuna dek kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:21 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:48
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TRANSFER HABERLERİ - Emre Mor resmen Fatih Karagümrük'e kiralandı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Emre Mor, VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandı.

Sezona sakatlık problemiyle başlayan 26 yaşındaki futbolcu istediği forma şansını bulamadı. Oynadığı 8 maçta 2 asist üreten Emre Mor toplam 153 dakika süre aldı.

Emre Mor 2021 sezonunun sonunda Celta Vigo'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Süper Lig temsilcisi aynı sezonun sonunda Emre Mor'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro karşılığında sattı.

FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

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