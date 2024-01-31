FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 6 gol atabilen Serdar Dursun, Fenerbahçe'de ise 64 maça çıkmış ve 15 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Serdar Dursun ile ilgili yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.