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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da yeni sezonda başka takıma gönderilen o futbolcunun takıma yeniden dönmesi gündemde. Bu gelişme taraftarlar tarafından merakla takip edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralanmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal, "Yerli forvet takviyesi yapmak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Kartal'ın bu sözlerinin ardından harekete geçen yönetim, önce Erencan Yardımcı için nabız yokladı ancak olumlu yanıt alamayınca rotasını eski golcüsü Serdar Dursun'a çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Sportif Direktör Mario Branco, sezon başında takımdan ayrılan Serdar Dursun'la pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Serdar, geri dönmeye sıcak baktığını Branco'ya bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Sarı-lacivertli yönetim, Fatih Karagümrük'le bugün bir görüşme gerçekleştirecek ve 32 yaşındaki oyuncu için izin isteyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Tecrübeli golcü transferin gerçekleşmesi halinde 6 ay sonra eski kulübüne dönmüş olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 6 gol atabilen Serdar Dursun, Fenerbahçe'de ise 64 maça çıkmış ve 15 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

Serdar Dursun ile ilgili yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!

32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

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