FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | O isim gittiği gibi geri dönüyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da yeni sezonda başka takıma gönderilen o futbolcunun takıma yeniden dönmesi gündemde. Bu gelişme taraftarlar tarafından merakla takip edilmeye başlandı. İşte detaylar...
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Serdar, geri dönmeye sıcak baktığını Branco'ya bildirdi.
Sarı-lacivertli yönetim, Fatih Karagümrük'le bugün bir görüşme gerçekleştirecek ve 32 yaşındaki oyuncu için izin isteyecek.
Tecrübeli golcü transferin gerçekleşmesi halinde 6 ay sonra eski kulübüne dönmüş olacak.
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 6 gol atabilen Serdar Dursun, Fenerbahçe'de ise 64 maça çıkmış ve 15 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.
Serdar Dursun ile ilgili yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden sonra yaptığı sevinçle gündem olmuştu.
Futbolcu bu anlamda sarı-lacivertli takımda renkli isimlerden birisi haline gelmişti.
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