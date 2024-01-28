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Fenerbahçeli Crespo: Geri döndüğüm için çok mutluyum

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Portekizli orta sahas Miguel Crespo karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:21
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Fenerbahçeli Crespo: Geri döndüğüm için çok mutluyum

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli orta sahas Miguel Crespo karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Crespo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte bana yardımcı olan sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Takımıma yardımcı olabilmek için tekrar hazırım."

"Benim sahada olduğum son maçta Cengiz Ünder, hat-trick yapmıştı. Hocamıza ikimizi aynı anda oynatmasını söyleyeceğim. Şaka bir yana Cengiz Ünder harika bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum."

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