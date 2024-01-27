TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir rekabet içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Kamuoyu tarafından bu ismi alanın çok büyük bir adım atacağı ve ileriye dönük rekor bir bonservis kazandırma ihtimali olduğu yazıldı. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray genç oyuncuyu kadroya katmak için temaslara başladı. Genç yetenek için sezon başında da hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ilgisi olmuştu. İşte transferin detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:42
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Liderlik Fenerbahçe ve Galatasaray arasında değişirken, ezeli rekabet transferde de devam ediyor.
Genç futbolcu için Portekiz ekibi Benfica ve Alman ekibi Dortmund da harekete geçmeye hazırlanıyor.
Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yetenek için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
18 yaşındaki 'süper yetenek' için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
O İSİM CAN UZUN!
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Can için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
Can Uzun özellikle bu sezon Almanya Bundesliga 2'de sergilediği futbolla büyük beğeni topladı.
Nürnberg forması giyen 18 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıktı.
Can Uzun bu maçlarda 11 gol, 2 asist üretti.
CAN YILMAZ UZUN KİMDİR?
11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı.
2019 yılında Nürnberg altyapısına geçti. 2023'te A takıma yükseldi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Can Uzun, Türkiye'nin U17 ve U18 takımlarında forma giydi.
18 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...
Can'ın Alman ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.
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