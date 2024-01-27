Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir rekabet içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Kamuoyu tarafından bu ismi alanın çok büyük bir adım atacağı ve ileriye dönük rekor bir bonservis kazandırma ihtimali olduğu yazıldı. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray genç oyuncuyu kadroya katmak için temaslara başladı. Genç yetenek için sezon başında da hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ilgisi olmuştu. İşte transferin detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 13:42
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TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Trendyol Süper Lig'de amansız bir zirve yarışı yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Liderlik Fenerbahçe ve Galatasaray arasında değişirken, ezeli rekabet transferde de devam ediyor.


TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Genç futbolcu için Portekiz ekibi Benfica ve Alman ekibi Dortmund da harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yetenek için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

18 yaşındaki 'süper yetenek' için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

O İSİM CAN UZUN!

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Can için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.


TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Can Uzun özellikle bu sezon Almanya Bundesliga 2'de sergilediği futbolla büyük beğeni topladı.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Nürnberg forması giyen 18 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Can Uzun bu maçlarda 11 gol, 2 asist üretti.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

CAN YILMAZ UZUN KİMDİR?

11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

2019 yılında Nürnberg altyapısına geçti. 2023'te A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Can Uzun, Türkiye'nin U17 ve U18 takımlarında forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

18 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

TRANSFER HABERLERİ: Bu transfer kavga çıkarır! 18'lik yıldız için dev kapışma...

Can'ın Alman ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

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