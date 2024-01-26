TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı
Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takıma yeni katılacak isimler merak edilirken sarı lacivertliler de sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Bu isimlerin başında Ryan Kent geliyor. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen yıldız oyuncu veda etmeye hazırlanıyor. İşte Kent'in yeni takımı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 15:18 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 15:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, başarılarıyla taraftarını mutlu etmek istiyor.
Yeni transferler merak edilirken gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında Ryan Kent geliyor.
Sarı lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Kent, sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.
Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen Ryan Kent Hırvatistan ekibiyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımda istemediği isimlerin başında gelen Ryan Kent'in Dinamo Zagreb'e kiralanması gündemde...
Hırvat basınına yansıyan haberlere göre; Zagreb, Fenerbahçe'yle her konuda anlaştı.
Kent ikna edilirse, 27 yaşındaki oyuncu, sezonun geri kalanını Zagreb'de geçirecek.
28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı.
Süre şansı bulmakta zorlanan oyuncu 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
7 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER