Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takıma yeni katılacak isimler merak edilirken sarı lacivertliler de sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Bu isimlerin başında Ryan Kent geliyor. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen yıldız oyuncu veda etmeye hazırlanıyor. İşte Kent'in yeni takımı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 15:18 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 15:46
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TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Sarı lacivertliler 3 puanı 90. dakikad Michy Batshuayi'nin golüyle kazandı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Liderliğini sürdüren sarı lacivertliler puanını 57 yaptı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, başarılarıyla taraftarını mutlu etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Yeni transferler merak edilirken gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında Ryan Kent geliyor.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Sarı lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Kent, sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen Ryan Kent Hırvatistan ekibiyle anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımda istemediği isimlerin başında gelen Ryan Kent'in Dinamo Zagreb'e kiralanması gündemde...

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Hırvat basınına yansıyan haberlere göre; Zagreb, Fenerbahçe'yle her konuda anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Kent ikna edilirse, 27 yaşındaki oyuncu, sezonun geri kalanını Zagreb'de geçirecek.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

Süre şansı bulmakta zorlanan oyuncu 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Ryan Kent Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma sağlandı

7 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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