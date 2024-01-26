Haberler Fenerbahçe Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sezon başından bu yana sergilediği etkili performansla Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girdi. Hollanda basınında; Feyenoord'un Szymanski konusunda büyük bir pişmanlık yaşadığı ifade edilerek, genç yıldızın transferi konusunda flaş bir iddiada bulunuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 09:45
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Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski performansıyla göz dolduruyor.

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Polonyalı yıldız, sergilediği futbolla takımın en önemli oyuncuları arasına girdi.

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Bu sezon 34 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Skorer kimliğiyle ön olana çıkan Szymanski, transferde önemli takımların radarına girdi.

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli kulüpler, Polonyalı oyuncuyu yakın takibe aldı.

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

FEYENOORD PİŞMAN OLDU!
Hollanda basını, Feyenoord'un Szymanski konusunda pişmanlık yaşadığını ifade etti.

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Feyenoord kulübünün, Polonyalı oyuncunun bonservisini almayarak büyük balık kaçırdığı belirtildi.

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

ÇOK YÜKSEK BONSERVİSE GİDECEK!
Hollanda basınında Szymanski'nin çok yüksek bir bonservis bedeliyle transfer yapacağı kaydedildi.

Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro'ya kadrosuna kattı.

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