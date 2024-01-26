Hollanda basını Szymanski gelişmesini duyurdu! Çok yüksek bonservise...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sezon başından bu yana sergilediği etkili performansla Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girdi. Hollanda basınında; Feyenoord'un Szymanski konusunda büyük bir pişmanlık yaşadığı ifade edilerek, genç yıldızın transferi konusunda flaş bir iddiada bulunuldu. İşte detaylar...
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Skorer kimliğiyle ön olana çıkan Szymanski, transferde önemli takımların radarına girdi.
Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli kulüpler, Polonyalı oyuncuyu yakın takibe aldı.
FEYENOORD PİŞMAN OLDU!
Hollanda basını, Feyenoord'un Szymanski konusunda pişmanlık yaşadığını ifade etti.
Feyenoord kulübünün, Polonyalı oyuncunun bonservisini almayarak büyük balık kaçırdığı belirtildi.
ÇOK YÜKSEK BONSERVİSE GİDECEK!
Hollanda basınında Szymanski'nin çok yüksek bir bonservis bedeliyle transfer yapacağı kaydedildi.
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro'ya kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli yönetimin Sebastian Szymanski'den 35 milyon euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi var.
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