Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Yılport Samsunspor'la geçtiğimiz hafta berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertlilerde bugün tek hedef galibiyet...