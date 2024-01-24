Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Yılport Samsunspor maçında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i yenerek hem yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, turuncu-lacivertlilerle oynanacak karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Yılport Samsunspor'la geçtiğimiz hafta berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertlilerde bugün tek hedef galibiyet...

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal, dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda Samsun maçını unutmalarını ve Başakşehir karşısında sahadan üç puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

TAKIMDA 7 EKSİK VAR

Başakşehir deplasmanından üç puanla ayrılarak taraftarlarının da gönlünü kazanmak isteyen Fenerbahçe'de 7 isim forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo bugün yok.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır durumda bulunmayan Rodrigo Becao da RAMS Başakşehir deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

KRALDAN GOL SÖZÜ

7-1'lik Konyaspor maçında hattrick yapan Edin Dzeko, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını boş geçti. Hatta 1-1 biten Samsunspor maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketler nedeniyle tepki çeken Boşnak yıldızın Başakşehir mücadelesi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a gol sözü verdiği belirtildi. Dzeko'nun "Son iki maçta gol atamadım. Ancak bu defa gollerimi atacağım. Şüpheniz olmasın" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

"SEN MAÇA ODAKLAN"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da öğrencisini, "Her zaman gol atacaksın diye bir durum yok. Futbolda olur böyle şeyler. Sen maça odaklan. Başakşehir karşısında pozisyon olduğunda golünü atacaksın. Buna şüphem yok" diyerek motive ettiği belirtildi. Edin Dzeko, bu sezon 26 maçta 20 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

FRED'İN YERİNE KRUNIC

Samsunspor maçında Taylan Antalyalı ile girdiği bir pozisyonda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yerine bugün Rade Krunic, 11'de sahaya çıkacak. İsmail Kartal'ın Boşnak oyuncuyla özel olarak ilgilendiği öğrenilirken Rade Krunic, ligde ilk defa bir maça 11 başlayacak.

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

İşte RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, DUBOIS, DUARTE, BA, LIMA, ONUR, BERKAY, JOSEF, FIGUEIREDO, DENİZ, PIATEK

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

FENERBAHÇE

LIVAKOVIC

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

MERT

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

BONUCCI

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

OOSTERWOLDE

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

FERDİ

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

İSMAİL

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

KRUNIC

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

İRFAN CAN

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

SZYMANSKI

Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

TADIC

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