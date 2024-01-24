Fenerbahçe 3 puan aşkına! İşte İsmail Kartal'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Yılport Samsunspor maçında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i yenerek hem yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, turuncu-lacivertlilerle oynanacak karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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TAKIMDA 7 EKSİK VAR
Başakşehir deplasmanından üç puanla ayrılarak taraftarlarının da gönlünü kazanmak isteyen Fenerbahçe'de 7 isim forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo bugün yok.
Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır durumda bulunmayan Rodrigo Becao da RAMS Başakşehir deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.
KRALDAN GOL SÖZÜ
7-1'lik Konyaspor maçında hattrick yapan Edin Dzeko, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını boş geçti. Hatta 1-1 biten Samsunspor maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketler nedeniyle tepki çeken Boşnak yıldızın Başakşehir mücadelesi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a gol sözü verdiği belirtildi. Dzeko'nun "Son iki maçta gol atamadım. Ancak bu defa gollerimi atacağım. Şüpheniz olmasın" dediği öğrenildi.
"SEN MAÇA ODAKLAN"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da öğrencisini, "Her zaman gol atacaksın diye bir durum yok. Futbolda olur böyle şeyler. Sen maça odaklan. Başakşehir karşısında pozisyon olduğunda golünü atacaksın. Buna şüphem yok" diyerek motive ettiği belirtildi. Edin Dzeko, bu sezon 26 maçta 20 gol atarken, 7 de asist yaptı.
FRED'İN YERİNE KRUNIC
Samsunspor maçında Taylan Antalyalı ile girdiği bir pozisyonda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yerine bugün Rade Krunic, 11'de sahaya çıkacak. İsmail Kartal'ın Boşnak oyuncuyla özel olarak ilgilendiği öğrenilirken Rade Krunic, ligde ilk defa bir maça 11 başlayacak.
İşte RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, DUBOIS, DUARTE, BA, LIMA, ONUR, BERKAY, JOSEF, FIGUEIREDO, DENİZ, PIATEK
FENERBAHÇE
LIVAKOVIC
DZEKO
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