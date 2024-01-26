Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hedefteki futbolcularla birer birer renklerine bağlamayı sürdürüyor.

Leonardo Bonucci ve Krunic transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, bir yıldızla daha anlaşma sağladı.