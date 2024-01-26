Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den savunma hattına önemli bir takviye daha geldi. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen A Milli yıldız Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi kontrata imza atmak için İstanbul'a gelecek. İşte sözleşme detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 08:47
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de ocak ayının en hareketli takımlarından olan sarı-lacivertlier, bombaları üst üste patlatıyor.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Şampiyonluk hedefindeki Kanarya, işini şansa bırakmamak için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirneye devam ediyor.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hedefteki futbolcularla birer birer renklerine bağlamayı sürdürüyor.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Leonardo Bonucci ve Krunic transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, bir yıldızla daha anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİNDE MUTLU SON!
Fenerbahçe, A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu 27 yaşındaki stoperin transferini bitirmeyi başardı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

İlk olarak Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya varan yönetim, Atletico Madrid'in de inadını kırmayı başardı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SADECE FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİ!
Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu yıldız savunmacının dik duruşu transferde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sadece Fenerbahçe'yi isteyen Çağlar, Porto ve Fulham'ın tekliflerini reddetti. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'e karşı elini güçlendiren Çağlar, pazarlıkların sonunda amacına ulaştı.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

KİRALIK GELİYOR!
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini kiralık olarak bitirdi.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

SATIN ALMA OPSİYONU YOK!
Mevcut anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

İSTANBUL'A GELİYOR!
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Çağlar Söyüncü, sözleşme görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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