Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den savunma hattına önemli bir takviye daha geldi. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen A Milli yıldız Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi kontrata imza atmak için İstanbul'a gelecek. İşte sözleşme detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, hedefteki futbolcularla birer birer renklerine bağlamayı sürdürüyor.
Leonardo Bonucci ve Krunic transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, bir yıldızla daha anlaşma sağladı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİNDE MUTLU SON!
Fenerbahçe, A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu 27 yaşındaki stoperin transferini bitirmeyi başardı.
İlk olarak Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya varan yönetim, Atletico Madrid'in de inadını kırmayı başardı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SADECE FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİ!
Avrupa'dan birçok takımın peşinde olduğu yıldız savunmacının dik duruşu transferde önemli rol oynadı.
Sadece Fenerbahçe'yi isteyen Çağlar, Porto ve Fulham'ın tekliflerini reddetti. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'e karşı elini güçlendiren Çağlar, pazarlıkların sonunda amacına ulaştı.
KİRALIK GELİYOR!
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini kiralık olarak bitirdi.
SATIN ALMA OPSİYONU YOK!
Mevcut anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı ifade edildi.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Çağlar Söyüncü, sözleşme görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a gelecek.
Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
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