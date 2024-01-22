TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Averaj farkıyla sarı-kırmızılıların önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler, kış transfer dönemi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.