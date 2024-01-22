TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık yolda... Hırvat ekibinin teknik direktörü, Fenerbahçeli yıldızı istediklerini ve sarı-lacivertlilerle görüştüklerini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 21:45
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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle büyük ses getirdi.
Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de geri sayıma geçti.
Yönetim, Fenerbahçe'ye gelmek isteyen milli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de yapılacak transferle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Umut Nayir'i ise Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda.
KENT VEDA EDİYOR
Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, İngiliz yıldızın transferine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Jakirovic, "Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.
İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Kent'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
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