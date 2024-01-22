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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık yolda... Hırvat ekibinin teknik direktörü, Fenerbahçeli yıldızı istediklerini ve sarı-lacivertlilerle görüştüklerini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 21:45
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Averaj farkıyla sarı-kırmızılıların önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler, kış transfer dönemi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Kanarya, ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Yönetim, Fenerbahçe'ye gelmek isteyen milli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Fenerbahçe'de yapılacak transferle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Samet Akaydin'i Panathinaikos'a, Umut Nayir'i ise Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

KENT VEDA EDİYOR

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, İngiliz yıldızın transferine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Jakirovic, "Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

Kent'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

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