Golü atamadık

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, hiç beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarını vurgulayan Kartal, "Önce Tadic'in net pozisyonu vardı, sonra İrfan'ın golü geldi. Dzeko'nun karşı karşıya pozisyonu vardı ama ilk yarıda 1 gol atabildik. Beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol daha sonra yaptığımız hamlelerle dengeyi bulduk. 3-4 net pozisyon ürettik ama golü bulamadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI

Değişiklikleri maçın gidişatına göre yaptıklarını aktaran Kartal şöyle devam etti: "King ve Batshuayi daha hareketli oyuncular. Onlarla çift forvete döndük. 3-4 net pozisyona girdik bu hamlelerden sonra ama sadece golü bulamadık. Bazen çok güvendiğiniz oyuncular rakip çok kapandığı için sahada istenilenleri yapamayabilir. Biz de değişiklikleri bunlara göre yaptık. Duran toplardan sezon başından beri 6-7 gol attık. Bunlara gayet iyi çalışıyoruz. Ortalamanın üzerindeyiz."