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Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre'den kötü haber!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 15:23
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Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kanadalı basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile 19 Ocak Cuma günü oynanan maçta sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

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