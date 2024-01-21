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Suarez'in yerine Batsman

Brezilya basını, Gremio’nun 1 Ocak’ta takımdan ayrılan Suarez’in yerini Michy Batshuayi ile doldurmak istediğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Suarez'in yerine Batsman

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklasa da Belçikalı golcünün sarı-lacivertli macerası kısa süre içinde bitecek gibi duruyor... Yedek kaldığı için zaman zaman sıkıntı çıkaran, yıldız oyuncuyu Belçika ve İngiltere'den isteyen kulüpler vardı. Onlara bir yenisi de Brezilya'dan eklendi: Gremio... Brezilya basınından bolavip'in haberine göre; Gremio, 1 Ocak'ta takımdan ayrılan Luis Suarez'in yerini Michy Batshuayi ile doldurmayı planlıyor.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Gremio yönetimi, Belçika Milli Takım oyuncusu hakkında bilgi almak için harekete geçti. 7.5 milyon euroluk Batshauyi, Gremio'dan İnter Miami'deki takım arkadaşı Lionel Messi'nin yanına giden Luis Suarez'in yerine düşünülüyor. Belçikalı forvet, Chelsea, Valencia, Borussia Dortmund ve Marsilya'da forma giydi."

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