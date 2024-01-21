Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Bonucci ve Krunic hamlelerinin ardından gözler Çağlar Söyüncü transferine çevrilmişti. Bonservisi Atletico Madrid'de yer alan Çağlar Söyüncü için İspanyol ekibinin sportif direktörü Andrea Berta açıklamalarda bulundu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 16:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 16:39
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Ara transfer döneminin başladığı günden bu yana Fenerbahçe'de hareketlilik sürmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Sarı-lacivertliler ilk olarak Bonucci'yi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Fenerbahçe daha sonra İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Krunic ile sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Sarı-lacivertlilerde bu süreçte gündemde olan bir diğer isim ise Çağlar Söyüncü oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Milli futbolcunun transferine dair resmi açıklama ise Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'dan geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Berta transfere dair TRT Spor'a konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

İŞTE O SÖZLER

"Çağlar Söyüncü için Milan ve Porto istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil." ifadelerinde bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Çağlar Söyüncü bu sezon İspanyol ekibiyle 9 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!

Milli yıldız bu maçlarda 213 dakika süre buldu.

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