FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den resmi açıklama!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Bonucci ve Krunic hamlelerinin ardından gözler Çağlar Söyüncü transferine çevrilmişti. Bonservisi Atletico Madrid'de yer alan Çağlar Söyüncü için İspanyol ekibinin sportif direktörü Andrea Berta açıklamalarda bulundu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 16:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 16:39
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Sarı-lacivertliler ilk olarak Bonucci'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe daha sonra İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Krunic ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde bu süreçte gündemde olan bir diğer isim ise Çağlar Söyüncü oldu.
Milli futbolcunun transferine dair resmi açıklama ise Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'dan geldi.
Berta transfere dair TRT Spor'a konuştu.
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"Çağlar Söyüncü için Milan ve Porto istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil." ifadelerinde bulundu.
Çağlar Söyüncü bu sezon İspanyol ekibiyle 9 maça çıktı.
Milli yıldız bu maçlarda 213 dakika süre buldu.
Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
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