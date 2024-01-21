Çağlar bekleniyor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için artık geri sayıma geçti... Milli oyuncuyla ve Atletico Madrid'le anlaşan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibiyle sözleşme detayları üzerinde de artık sona geldi. Taraflar 6 aylık kiralama ve satın alma opsiyonu üzerinde mutabık kaldı. Küçük ayrıntılar halledildiği an Çağlar Söyüncü, İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak. SARI-LACIVERTLI yönetim, Çağlar'ı bugün İstanbul'a getirmeyi ve Bonucci ile Livakovic'te olduğu gibi milli yıldızı da bir maçta taraftarların önüne çıkarıp gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Cengiz Ünder'in de bu transferde emeği çok büyük. Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye gelen yıldız oyuncunun, Çağlar'a "Kardeşim gel, Altınordu'da ve Leicester'da olduğu gibi birlikte oynayalım" dediği iddia edildi. Çağlar için kiralama bedeli de ödenecek.

DEVLERİ REDDETİ

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'ye gelebilmek için Porto, Roma ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin kiralık oynama teklifini reddetti. 27 yaşındaki oyuncu, Fulham'ı da kabul etmedi.

9 MAÇTA 1 KIRMIZI

Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz olarak gelen ve sadece 9 maça çıkabilen Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmalarda 213 dakika sahada kalabildi. Çağlar, skor katkısı sağlayamazken, 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.