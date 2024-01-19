Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında attığı 4 golle şov yapan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok takımın peşinden koştuğu Belçikalı oyuncunun takımdaki son durumu belli oldu. Peki Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın "3 kulvarda birden mücadele eden bir takımız.
Kendini ikinci forvet olarak görme.
Sana ihtiyacım var" sözleri de 30 yaşındaki forvetin ayrılık kararını gelecek sezona bırakmasına neden oldu.
30 yaşındaki golcü Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor maçına ilk 11 başladı.
Aldığı şansı iyi kullanan yıldız oyuncu 4 golle şov yaptı.
Sabah'ın haberine göre Batshuayi'nin Belçika Ligi takımı Club Brugge'un yanı sıra Fransa Ligi'nden Strasbourg ve Montpellier'den aldığı teklifleri reddettiği öğrenildi.
Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe'nin oynadığı her kulvarda gol atmayı başardı.
Batshuayi, 80 dakikada bir ağları havalandırdı.
Tecrübeli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayı 24 maçta terletti.
Toplam 1027 dakika süre alan oyuncu, 13 gol ve 3 asiste imza attı.
Batshuayi'nin bonservis değeri 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
DİĞER