Haberler Fenerbahçe Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında attığı 4 golle şov yapan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok takımın peşinden koştuğu Belçikalı oyuncunun takımdaki son durumu belli oldu. Peki Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Dzeko transferinin ardından ikinci forvet olmak istemeyen, Batshuayi gitmeyi yaz döneminde başaramadı.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Yıldız oyuncu ayrılığı ara transfere bırakmıştı.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Belçikalı golcü, bunun nedenini de EURO 2024'e gitmek için düzenli olarak oynamak olarak göstermişti.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Teknik direktör İsmail Kartal'ın "3 kulvarda birden mücadele eden bir takımız.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Kendini ikinci forvet olarak görme.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Sana ihtiyacım var" sözleri de 30 yaşındaki forvetin ayrılık kararını gelecek sezona bırakmasına neden oldu.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

30 yaşındaki golcü Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor maçına ilk 11 başladı.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Aldığı şansı iyi kullanan yıldız oyuncu 4 golle şov yaptı.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Sabah'ın haberine göre Batshuayi'nin Belçika Ligi takımı Club Brugge'un yanı sıra Fransa Ligi'nden Strasbourg ve Montpellier'den aldığı teklifleri reddettiği öğrenildi.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Belçikalı oyuncu, Fenerbahçe'nin oynadığı her kulvarda gol atmayı başardı.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Batshuayi, 80 dakikada bir ağları havalandırdı.

Ve belli oldu! Michy Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Tecrübeli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayı 24 maçta terletti.

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