Fenerbahçe için kulvar fark etmiyor!

Sarı-lacivertliler için sezon rüya gibi başladı, rüya gibi devam ediyor, mücadele ettiği tüm kulvarlarda rakiplerini adeta ezip geçiyor.

Avrupa'da grubundan lider çıkan Kanarya, ligde de zirve yarışını öne götürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün ilk maçını oynayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Adanaspor'u farklı mağlup ederek ismini son 16 turuna yazdırdı.

DAMGA VURDU

Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor karşısında maçın tamamına hükmederken farkı 2. yarıda da açtı. Lincoln perdeyi açtı, gecenin adamı olan Michy Batshuayi skorbordu değiştirdi. Belçikalı yıldız, 50, 68 ve 71. dakikalarda yine sahne aldı. Sarı-lacivertliler 5-0'ı buldu. Kalan bölümde sarı-lacivertlilerin atakları Adanaspor kalesine dalga dalga geldi. 81'de Emre Mor müthiş getirdi, Mert Hakan Yandaş'a sadece dokunmak kaldı: 6-0.