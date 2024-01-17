Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kalacak mı? Michy Batshuayi'den flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de kalacak mı? Michy Batshuayi'den flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Adanaspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 4 gol atarak damga vuran Michy Batshuayi karşılaşmanın ardından transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 23:18 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 23:39
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Fenerbahçe'de kalacak mı? Michy Batshuayi'den flaş transfer açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Fenerbahçe, Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler rakibini 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya 4 gol atarak damga vuran Batshuayi transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ

Michy Batshuayi: "Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Süre alamayan oyuncular açısından da iyiydi. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln'le ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu kendisi."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Herkes bu takımda 11'de başlayabilir, çok kaliteli oyuncular var. Transferler ilgili, dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum"

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