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Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:33
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Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu!

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Umut Nayir, sezon sonuna kadar Siltaş Yapı Pendikspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertliler ayrılığı, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleriyle duyurmuştu.

Siltaş Yapı Pendikspor'dan da Umut Nayir transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

Pendikspor'un videolu paylaşımı şu şekilde:

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