Pendikspor Umut Nayir'i duyurdu!

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Umut Nayir, sezon sonuna kadar Siltaş Yapı Pendikspor'a kiraladı.
Sarı-lacivertliler ayrılığı, "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleriyle duyurmuştu.
Siltaş Yapı Pendikspor'dan da Umut Nayir transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.
Pendikspor'un videolu paylaşımı şu şekilde:
Mehmet Umut Nayir Siltaş Yapı Pendikspor'da! ✍️ @UmtNayr Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Fenerbahçe'den Milli forvet Umut Nayir'i renklerine bağladı. 🐯 pic.twitter.com/HlUzonM5eZ— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) January 16, 2024