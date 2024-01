İrfan Can verdi

İsöail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte küllerinden doğan isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci, dün de oyuna girdikten sonra adeta resital sundu. Maça yedek kulübesinde başlayan ve 64'te Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren yıldız oyuncu, attığı golle sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi. 81'de Szymanski'nin ortasına şık bir kafa vuruşu yapan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin ölüp ölüp dirildiği dakikalarda sahneye çıktı ve takımına adeta can suyu verdi.

Attığı golün yanı sıra sergilediği oyunla da alkış alan ve bu sezon ligde 7. kez, ağları havalandıran İrfan Can, toplamda ise 11 defa gol sevinci yaşadı. Maç sonu ise İrfan, şunları söyledi: "Golü attığım ve maçı kazandığımız için çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam. Kafayla attığım için daha özel. Ligde kafayla attığım ikinci goldü bu. Maçın adamı ödülünü Livakovic'e veririm. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık, kazanmayı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz, inşallah böyle devam ederiz.

"KAZANMAYI HAK ETTİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu şunları söyledi: "Şehit düşen askerlerimizi anıyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah ailelerine sabır versin. Kazanmak için gelmiştik. Kazandık. Kazanmayı hak ettik. Daha iyi oynamak istedik ama zemin müsaade etmedi. Ceza sahasına 40 küsur defa girmişiz. Birkaç pozisyon daha var onları da atsak farklı olurdu.

DUSAN TADIC ETKİSİZ KALDI

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında yüksek beklentiler içerisinde olduğu Sırp yıldızı Dusan Tadic, maçta etkisiz kaldı. Alışıldık görüntüsünden uzak bir performans sergileyen Tadic, 79'da King'le değişti. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 30 maçta, 9 gol, 7 asist katkısı sağladı.

KING: HAK ETTİĞİMİZ 3 PUANI ALDIK

Fenerbahçe'nin Norveçli forveti Joshua King, hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi. 31 yaşındaki tecrübeli hücumcu, "Zor bir maçtı. Zor olacağını buraya gelmeden önce biliyorduk. 3 puan için geldik ama kolay olmadı. Kontrataklarda çok tehlikelilerdi. Sabırlı oynadık ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

BATSHUAYI ŞANSIZ GÜNÜNDEYDİ

Gaziantep FK karşısında Batshuayi, şanssız bir günündeydi. 30 yaşındaki Belçikalı santrfor, 64'te İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi. Batsman'in girdiği en net gol pozisyonunda, 88'deki kafa vuruşunda kaleci Nita topu çıkardı. Ardından tecrübeli forvetin çok dar açıdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

SZYMANSKI'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 23'te Szymanski'yle golü buldu. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla sarılacivertlilerin gol sevinci kısa sürdü. Tadic'in pasını alan Szymanski'nin golü, bu hafta ilk kez kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından ofsayt pozisyonu nedeniyle geçersiz sayıldı. Tadic'in kafasının bir kısmının ofsayt çizgisinin ötesinde olduğu tespit edildi ve Fenerbahçe'nin gol sevinci, yeni teknolojinin kesin kararıyla son buldu.