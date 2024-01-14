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FENERBAHÇE HABERLERİ - Lincoln Henrique'de kontenjan sorunu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara dönen Lincoln Henrique, sezonun ikinci yarısında kadroya girmek istiyor. Ancak Brezilyalı futbolcunun işi kolay olmayacak. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 11:03
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Lincoln Henrique'de kontenjan sorunu!

Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, sezonun ikinci yarısı için hedefini belirledi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Sevilla maçında dizindeki bağları kopan Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurmuştu. Brezilyalı oyuncu, sakatlığını tamamen atlattı ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdürüyor.

ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

25 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünde kadroya yazılmak için elinden geleni yapıyor.

İŞİ KOLAY DEĞİL

Star'da yer alan habere göre İsmail Kartal, birçok mevkide görev yapabilen öğrencisini beğeniyor. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması ve yeni transferler yapılacak olması nedeniyle Lincoln'ün işi kolay değil.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

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