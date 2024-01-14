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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

50 puanla ligde lider olan Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından da zaferle dönerek bu avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerinden ‘galibiyet sözü’ aldı. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i ise büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de hataya yer yok! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor 7-1'lik skorla darmadağın eden ve G.Saray'ın Sivas'ta puan kaybetmesiyle zirvede tek başına kalan Fenerbahçe, bugün Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda 19.00'da başlayacak olan bu mücadelede tek hedef galibiyet. Zirvedeki puan farkını korumak için sahaya çıkacak olan Kanarya, kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi planlıyor. İsmail Kartal da öğrencilerine uyarılarda bulundu. SON antrenman öncesi; futbolcularla kısa bir toplantı yapan 62 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, "İki puanlık fark yakaladık. Ancak ne oyunumuz ne son maçta aldığımız skor ne de rakibin durumu sizi rehavete sokmasın. Sahaya çıkıp üç puanı almalıyız. Herkes üstüne düşeni fazlasıyla yapmalı" dediği öğrenildi. Özellikle takım kaptanlarından Dzeko, İrfan Can, Mert Hakan ve Dusan Tadic'in de takım arkadaşları adına hocalarına galibiyet sözü verdiği öğrenildi.

İŞTE GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Gaziantep FK: Nita, Arda, Ertuğrul, N'Koulou, Jevtovic, Ogün, M'Bakata, Morais, Maxim, Mustafa, Draguş

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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