Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ezeli rakip Galatasaray'ın Sivasspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından aradaki puan farkı 2'ye çıktı ve sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Kanarya, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor. Devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Union Berlin'de forma giyen tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katarak devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak isimler de büyük önem arz ederken, Kanarya'nın başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel'e İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından küllerinden doğan Osayi-Samuel, sergilediği performansla Leeds United'ın radarına girdi. Ada basını Fenerbahçe'den Ryan Kent'i de takip eden Leeds'in önümüzdeki hafta iki oyuncu için de Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı duyurdu. Nijeryalı savunma oyuncusu, bu sezon sarı-lacivertli formayı 24 kez giydi. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Takıma sezon başında katılan ancak bekleneni veremeyen Ryan Kent ise 15 müsabakada görev yaptı. İstediği forma süresini alamadığı için takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz kanat oyuncusu, söz konusu maçlarda 1 gol 2 asist yaptı. Osayi'nin 2025, Kent'in ise 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Bright Osayi-Samuel'in 8.5, Ryan Kent'in ise 7 milyon euro piyasa değeri var.