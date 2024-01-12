Haberler Fenerbahçe Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte küllerinden doğan Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den talip çıktı. Sarı-lacivertlilerden Ryan Kent'i de isteyen o takım, iki isim için de Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:47
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Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Ezeli rakip Galatasaray'ın Sivasspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından aradaki puan farkı 2'ye çıktı ve sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Kanarya, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Sarı-lacivertliler, son olarak Union Berlin'de forma giyen tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katarak devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak isimler de büyük önem arz ederken, Kanarya'nın başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel'e İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından küllerinden doğan Osayi-Samuel, sergilediği performansla Leeds United'ın radarına girdi.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Ada basını Fenerbahçe'den Ryan Kent'i de takip eden Leeds'in önümüzdeki hafta iki oyuncu için de Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı duyurdu.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Nijeryalı savunma oyuncusu, bu sezon sarı-lacivertli formayı 24 kez giydi.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Takıma sezon başında katılan ancak bekleneni veremeyen Ryan Kent ise 15 müsabakada görev yaptı.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

İstediği forma süresini alamadığı için takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz kanat oyuncusu, söz konusu maçlarda 1 gol 2 asist yaptı.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Osayi'nin 2025, Kent'in ise 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

Osayi-Samuel Ada yolcusu! Ryan Kent ile birlikte..

Bright Osayi-Samuel'in 8.5, Ryan Kent'in ise 7 milyon euro piyasa değeri var.

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