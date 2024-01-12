Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray'ın Sivasspor ile berabere kalmasıyla birlikte ezeli rakibinin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk hedefine ulaşmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk olarak dünyaca ünlü yıldız Leanordo Bonucci'yi kadrosuna katmıştı. Yerli bir stoper transferi daha yapmayı planlayan Kanarya, milli yıldıza kancayı taktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:03
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Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakmasıyla aradaki puan farkı da 2'ye çıktı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Sarı-lacivertliler, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Yaz transfer sezonunda bu doğrultuda hareket ederek Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldızları kadrosuna katan Kanarya, devre arasında da benzer takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Özellikle stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Sarı-lacivertliler, son olarak Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Bunun yanı sıra Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Deneyimli stoperin kısa süre içerisinde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından yerli bir stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Sarı-lacivertlilerin hedefinde La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar var.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Milli futbolcu için kısa süre içerisinde İspanyol ekibiyle irtibata geçilecek.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

23 yaşındaki stoper, bu sezon Valencia formasıyla 10 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Genç defans oyuncusunun 1 asisti bulunuyor.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Valencia, 2022-2023 sezonu takımında kiralık olarak geçiren Cenk'in bonserivisini bu yaz Lyon'dan 5 milyon euro karşılığında almıştı.

Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...

Takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulun an Cenk Özkacar'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

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