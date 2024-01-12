Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! Bonucci transferinden sonra...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray'ın Sivasspor ile berabere kalmasıyla birlikte ezeli rakibinin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk hedefine ulaşmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk olarak dünyaca ünlü yıldız Leanordo Bonucci'yi kadrosuna katmıştı. Yerli bir stoper transferi daha yapmayı planlayan Kanarya, milli yıldıza kancayı taktı. İşte ayrıntılar...