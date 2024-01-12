Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçında Zehra Güneş tribündeydi!

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçında Zehra Güneş tribündeydi!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de 21. hafta karşılaşmasında evinde Alman ekibi Bayern Münih'i heyecan dolu mücadelede 98-91'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada milli voleybolcumuz Zehra Güneş mücadeleyi tribünden takip etti. Zehra Güneş'in marşlara eşlik etmesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 08:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçında Zehra Güneş tribündeydi!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.

Normal süresi 81-81 biten mücadelenin uzatma bölümünde sarı-lacivertliler rakibini 98-91'lik skorla mağlup ederek 13. galibiyetini aldı.

Bu karşılaşmada VakıfBank formasını terleten milli voleybolcu Zehra Güneş maçı tribünden takip etti. Zehra Güneş'in yanı sıra Cansu Özbay, Jordan Thompson, Alexa Gray ve Danielle Cuttino'nun tribünde yer aldığı görüldü.

MARŞLARA EŞLİK ETTİ

Zehra Güneş'in oynanan mücadelede marşlara eşlik etmesi dikkat çekti.

DİĞER
Son dakika haberi: Kenan Yıldız'dan harikulede gol! Bütün İtalya Juventus'un genç yıldızını konuşuyor...
SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’e saldırı başlattı! Biden ve Sunak'tan peş peşe açıklamalar... Husilerden Kızıldeniz'de misilleme
Avcı'ya büyük övgü! "Puan kaşifi ve galibiyet sihirbazı"
Transfer şov sürüyor! Bir dünya yıldızı daha
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları
Transfer şov sürüyor! Bir dünya yıldızı daha
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ocak 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin maçında Zehra Güneş sürprizi! F.Bahçe'nin maçında Zehra Güneş sürprizi! 08:48
Eyüpspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 08:46
Avcı'ya büyük övgü! "Puan kaşifi ve galibiyet sihirbazı" Avcı'ya büyük övgü! "Puan kaşifi ve galibiyet sihirbazı" 08:43
Adanaspor - Boluspor maçı ne zaman? Adanaspor - Boluspor maçı ne zaman? 08:42
Bodrumspor - Giresun spormaçı ne zaman? Bodrumspor - Giresun spormaçı ne zaman? 08:37
Spor yazarları Sivasspor - G.Saray maçını değerlendirdi Spor yazarları Sivasspor - G.Saray maçını değerlendirdi 08:33
Daha Eski
Bandırmaspor - Erzurumspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Erzurumspor maçı ne zaman? 08:33
Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman? 08:26
Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 08:22
Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman? Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman? 08:19
Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman? 08:15
Hatayspor - Pendikspor maçı ne zaman? Hatayspor - Pendikspor maçı ne zaman? 08:10