Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçında Zehra Güneş tribündeydi!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 21. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.

Normal süresi 81-81 biten mücadelenin uzatma bölümünde sarı-lacivertliler rakibini 98-91'lik skorla mağlup ederek 13. galibiyetini aldı.

Bu karşılaşmada VakıfBank formasını terleten milli voleybolcu Zehra Güneş maçı tribünden takip etti. Zehra Güneş'in yanı sıra Cansu Özbay, Jordan Thompson, Alexa Gray ve Danielle Cuttino'nun tribünde yer aldığı görüldü.

MARŞLARA EŞLİK ETTİ

Zehra Güneş'in oynanan mücadelede marşlara eşlik etmesi dikkat çekti.