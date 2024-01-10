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Fenerbahçe'ye Benrahma transferinde zorlu rakipler!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin başlamasına az bir zaman kala, transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Said Benrahma'dan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 16:46
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Tuğçe Erginkoç
Fenerbahçe'ye Benrahma transferinde zorlu rakipler!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'ye Benrahma transferinde zorlu rakipler!

Sarı-lacivertlilerin gündeminde Cezayirli kanat oyuncusu Said Benrahma da yer alıyordu.

Fenerbahçe'ye Benrahma transferinde zorlu rakipler!

West Ham United forması giyen 28 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Benrahma transferinde zorlu rakipler!

Foot Mercato'da yer alan habere göre Benrahma ile Premier Lig'den Fulham ve Brentford ve Fransa'dan Lyon yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye Benrahma transferinde zorlu rakipler!

Cezayirli futbolcunun ise İngiltere'deki yaşamından memnun olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Benrahma transferinde zorlu rakipler!

Bu sezon West Ham formasıyla 42 maça çıkan Benrahma, Afrika Uluslar Kupası'na gitmedi.

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