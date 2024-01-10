Fenerbahçe'ye Benrahma transferinde zorlu rakipler!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin başlamasına az bir zaman kala, transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Said Benrahma'dan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Foot Mercato'da yer alan habere göre Benrahma ile Premier Lig'den Fulham ve Brentford ve Fransa'dan Lyon yakından ilgileniyor.
Cezayirli futbolcunun ise İngiltere'deki yaşamından memnun olduğu ifade edildi.
Bu sezon West Ham formasıyla 42 maça çıkan Benrahma, Afrika Uluslar Kupası'na gitmedi.
10 Ağustos 1995 tarihinde Cezayir'de dünyaya gelen sol kanat oyuncusunun Fransa pasaportu da bulunuyor.
Benrahma'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...
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