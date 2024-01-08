Spor yazarları İstanbulspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zaten dün gece Galatasaray'ın gol atması için ya duran toplarda Abdülkerim'in ceza sahasına girmesi gerekirdi veya karambolde atacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Maçın skoru farklıydı ama maalesef bu skor düdüğün adaletsizliğinden geldi. Konyaspor'un formasıyla kalecisinin formaları hemen hemen aynı renkteyken hakem bu renge nasıl izin verdi? Zaten bunu bile göremeyen bir hakem maçı nasıl idare etti artık siz düşünün!