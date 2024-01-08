Spor yazarları İstanbulspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – KARAKTER
Önemli oyuncuların yokluğu bir tarafa, stat atmosferinin konsantrasyonu etkilediği, hava nedeniyle ısınma sorunlarının olacağı, sakatlıklara açık bir maçtı. İstanbulspor'un ligdeki pozisyonu Fenerbahçe'yi maçın net favorisi haline getirse de, yukarda saydığımız ekstra dinamikler maçı "sürprize" açık hale getirebilirdi. Ta ki; Fenerbahçe'nin "karakter" koyan oyuncuları böyle bir seçeneğe izin vermeyene kadar. Cengiz Ünder bu kez bayrağı taşıyan oldu. Attığı dört gol bir yana, önemli olan yedirdiği golün sorumluluğunu alıp, sahaya hırsını koymasıydı. Daha önce eleştirdim Cengiz Ünder'i; "Al – yat moduna mı geçtin?" diye yazdım.