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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan Bonucci sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Karşılaşmaya 3 golle damga vuran Edin Dzeko karşılaşma sonrası konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 22:48
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan Bonucci sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 7-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya 3 golle damga vuran Edin Dzeko karşılaşma sonrası konuştu.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ

Edin Dzeko: "Gerçekten kazandığımzı için mutluyuz. Bu tip maçlar daima zordur. İyi ve güçlü şekilde başlamak gerekir. Oynadığımız her takım savaşıyor galibiyet için. Bazı takımlar düşmemeye, bazı takımlar Avrupa kupaları için oynuyor. Her maç zor. Soğuk ve yağmur da vardı. Bizim isteğimiz maça güçlü başlamaktı. İlk goller böyle maçlarda önemlidir. İlk yarı itibarıyla 5'ten fazla gol atabilirdik. Pas hataları yaptık. Bunu yapmamak gerekiyordu. İlk yarıda hat-trick yaptığımı hatırlamıyorum ama 3 gol atmak her zaman güzeldir."

"Ben Fenerbahçe'ye bireysel hedefler için gelmedim, farklı hedeflerim var. Beni tanıyanlar bilir, gol ve asist önemlidir ama iyi oynarsak bu golleri atabiliriz. Benim ana hedefim gol atmak değil, benim hedefim takımın başarısı. Farklı kulvarlarda oynuyoruz, benim amacım takımın bu kulvarlarda başarılı olması."

Transfer görüşmelerinde etkili olduğu söyleniyor. Emekli olduktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmak ister mi?"

"Açıkçası ben futbola odaklanmak durumundayım, sonrasını şu an düşünmüyorum. Gelen oyuncular şunu bilmeli; iyi oynuyoruz, harika taraftarlarımız var. Yeni oyuncuların çok tereddüt yaşayacağını düşünmüyorum."

LEONARDO BONUCCI TRANSFERİ

Edin Dzeko: "Takımın defansif olarak da iyi olması gerekiyor. Her oyuncu yardımcı olmak için buraya gelecektir. Kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor ve kaliteli oyuncularla görüşüyor. Daha çok maç var, birlikte hareket etmeliyiz. Önemli olan gelen oyuncuların buraya iyi adapte olması." ifadelerini kullandı.

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