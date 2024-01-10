Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler maçın 11. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.
Edin Dzeko ile Adil Demirbağ arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam'a VAR'dan uyarı geldi. Monitörden pozisyonu izleyen Sağlam, Fenerbahçe lehine beyaz noktayı gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı.
İşte o pozisyon...
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır