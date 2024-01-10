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Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenin 11. dakikasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:14 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 20:23
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Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler maçın 11. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Edin Dzeko ile Adil Demirbağ arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam'a VAR'dan uyarı geldi. Monitörden pozisyonu izleyen Sağlam, Fenerbahçe lehine beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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