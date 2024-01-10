Çağlar Söyüncü'ye 20 milyon euro!

Sezon başında Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz olarak gelen ancak yeteri kadar forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'ye iki talip çıktı. Adı Fenerbahçe ile de anılan milli oyuncu için İtalyan devi Roma ile İngiliz temsilcisi Fulham harekete geçti. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Roma, Çağlar için Atletico'ya kiralama teklifinde bulundu.

ROMA KİRALIK İSTİYOR

Atletico Madrid'in Çağlar'ı kiralamaya pek sıcak bakmadığı belirtilen haberde; transfer döneminin son haftasına kadar bir satış olmazsa milli yıldızın İtalyan devine kiralanmasının mümkün olduğuna da değinildi. Ayrıca, İngiliz temsilcisi Fulham'ın Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le bir görüşme gerçekleştirdiği ve 20 milyon euro bonservis önerdiği belirtildi.