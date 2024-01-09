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İsmail Kartal rekora doymuyor

Fenerbahçe’de üçüncü dönemini geçiren İsmail Kartal, 30 maçta 2.57’lik puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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İsmail Kartal rekora doymuyor

İsmail Kartal önderliğinde son olarak İstanbulspor'u deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, liderliğini sürdürürken dış sahadaki yenilmezlik rekorunu da bir basamak daha yukarı taşıdı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk döneminin son 5 deplasman maçını ve ikinci dönemindeki 9 dış saha mücadelesini kaybetmeyen tecrübeli çalıştırıcı, üçüncü döneminde de deplasmanda yenilmedi. Kartal, böylece toplamda 23 dış saha maçını kaybetmeyerek bir rekora daha imza attı. 2014- 2015 sezonunda Fenerbahçe'yle 46 resmi maça çıkan ve 2.17 puan ortalaması elde eden İsmail Kartal, bu sezon 30 maç sonunda 2.57 maç başı puan ortalaması tutturdu. 62 yaşındaki teknik adam, bu sezonki performansla Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör arasında da zirveye çıktı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'yle ilk 10 lig maçını kazanarak Daum'a ait olan 'en iyi sezon başlangıç rekoru'nu da kırmıştı. Şu ana kadar 49 gol atan Kartal'lı F.Bahçe gözünü 103 gollü sezonun rekoruna dikti.

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