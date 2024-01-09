Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Fenerbahçe, uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Bunun için sarı-lacivertliler sezon başında birçok flaş transfere imza attı. Kanarya, bu transferin ardından ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Fenerbahçe, averaj farkıyla Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider konumda yer alıyor. Sarı-lacivertliler puan farkını açmak için devre arası transfer döneminde flaş hamleler yapmak istiyor. Kanarya'nın takviye için düşündüğü 2 mevki var. Biri orta saha diğeri ise stoper… Bu nedenle Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgileniyordu. Transfer girişimlerinde bulunmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibe flaş bir haber geldi. İşte detaylar… Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar'a İtalyan devi talip oldu. Milli futbolcu için devrede olan o takımın Roma olduğu öğrenildi. aspor.com.tr'deb Mahmud Çaputlu'nun Calcio Mercato'dan derlediği habere göre; Mourinho'nun çalıştırdığı takım Çağlar Söyüncü'yü özel olarak istiyor. Yıldız oyuncu için Roma'nın, Atletico Madrid'e kiralık teklifi yapacağı belirtilirken İspanyol ekibi zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor. Bu durum transferde Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor. SÖZ KONUSU O HABER: