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Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği o yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya İtalya'nın önde gelen ekiplerinden Roma'nın talip olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 12:11
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Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Fenerbahçe, uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Bunun için sarı-lacivertliler sezon başında birçok flaş transfere imza attı.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Kanarya, bu transferin ardından ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Fenerbahçe, averaj farkıyla Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider konumda yer alıyor.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Sarı-lacivertliler puan farkını açmak için devre arası transfer döneminde flaş hamleler yapmak istiyor.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Kanarya'nın takviye için düşündüğü 2 mevki var.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Biri orta saha diğeri ise stoper...

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Bu nedenle Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgileniyordu.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Transfer girişimlerinde bulunmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibe flaş bir haber geldi.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar'a İtalyan devi talip oldu.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Milli futbolcu için devrede olan o takımın Roma olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

aspor.com.tr'deb Mahmud Çaputlu'nun Calcio Mercato'dan derlediği habere göre; Mourinho'nun çalıştırdığı takım Çağlar Söyüncü'yü özel olarak istiyor.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Yıldız oyuncu için Roma'nın, Atletico Madrid'e kiralık teklifi yapacağı belirtilirken İspanyol ekibi zorunlu satın alma opsiyonu eklemek istiyor.

Fenerbahçe'nin transferine Jose Mourinho engeli! O yıldızı özellikle istedi

Bu durum transferde Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.

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