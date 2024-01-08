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Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Stoper takviyesi planlayan Fenerbahçe, yıldız bir isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Transfer için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bir süredir Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic'in peşinde. Stoper transferini bir an önce bitirmek isteyen Kanarya, Savic ile görüşmelerde bulundu. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid, yıldız oyuncu hakkında yeni bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 21:11
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BURAK ŞENTÜRK
Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden Stefan Savic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Ocak ayında savunmasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, listesine dünyaca ünlü isimleri aldı.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle savunma hattında sorun yaşayan Kanarya, o bölgedeki rotasyonu güçlendirmek istiyor.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında iddiasını artırmayı amaçlıyor.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, girişimlerini hızlandırdı.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamayı hedefleyen kurmaylar, Atletico Madrid'den ayrılması gündeme gelen Stefan Savic'i radarına aldı.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

İsmail Kartal'ın onay verdiği yıldızı transfer etmek isteyen yönetim, bir süredir temaslarda bulunuyor.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Savic ile yola devam etmeyi düşünmeyen Atletico Madrid de Karadağlı oyuncu ile ocak ayında yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

MAAŞI FAZLA GELDİ!
Transfer için görüşmeler yapan Fenerbahçe'ye Karadağlı savunmacının yıllık ücreti fazla geldi.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Stefan Savic, sarı-lacivertli yönetimden senelik 4 milyon euro talep etti.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE ÇEKİMSER KALDI!
Fenerbahçe yönetiminin bu istek karşısında transferde çekimser bir tavır sergilediği ifade edildi.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

ATLETICO'DAN YENİ KARAR!
Todofichajes'in haberine göre; Savic'i kadroda düşünmeyen Atletico Madrid, Suudi Arabistan kulüplerinden teklif bekliyor.


Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

En hızlı bir şekilde çözüm arayan İspanyol ekibi, Savic'in herhangi bir kulüple anlaşmasını bekliyor.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid'de 13 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 972 dakika süre aldı.

Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...

Karadağlı stoper, ülkesinin milli takımında ise 72 karşılaşmada görev aldı. 9 gollük katkı verdi.

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