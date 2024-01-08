Atletico Madrid'den flaş transfer kararı! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Stoper takviyesi planlayan Fenerbahçe, yıldız bir isimle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Transfer için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bir süredir Atletico Madrid'de forma giyen Stefan Savic'in peşinde. Stoper transferini bir an önce bitirmek isteyen Kanarya, Savic ile görüşmelerde bulundu. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid, yıldız oyuncu hakkında yeni bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında iddiasını artırmayı amaçlıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, girişimlerini hızlandırdı.
Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamayı hedefleyen kurmaylar, Atletico Madrid'den ayrılması gündeme gelen Stefan Savic'i radarına aldı.
İsmail Kartal'ın onay verdiği yıldızı transfer etmek isteyen yönetim, bir süredir temaslarda bulunuyor.
Savic ile yola devam etmeyi düşünmeyen Atletico Madrid de Karadağlı oyuncu ile ocak ayında yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.
MAAŞI FAZLA GELDİ!
Transfer için görüşmeler yapan Fenerbahçe'ye Karadağlı savunmacının yıllık ücreti fazla geldi.
Stefan Savic, sarı-lacivertli yönetimden senelik 4 milyon euro talep etti.
FENERBAHÇE ÇEKİMSER KALDI!
Fenerbahçe yönetiminin bu istek karşısında transferde çekimser bir tavır sergilediği ifade edildi.
ATLETICO'DAN YENİ KARAR!
Todofichajes'in haberine göre; Savic'i kadroda düşünmeyen Atletico Madrid, Suudi Arabistan kulüplerinden teklif bekliyor.
En hızlı bir şekilde çözüm arayan İspanyol ekibi, Savic'in herhangi bir kulüple anlaşmasını bekliyor.
Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid'de 13 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 972 dakika süre aldı.
Karadağlı stoper, ülkesinin milli takımında ise 72 karşılaşmada görev aldı. 9 gollük katkı verdi.
Deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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