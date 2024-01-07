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Cengiz Ünder İstanbulspor maçının ardından konuştu!

İstanbulspor maçına attığı 4 golle damga vuran Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cengiz Ünder maçın ardından konuştu. Ünder, karşılaşmada attığı en iyi golü de seçti. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 18:32
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Cengiz Ünder İstanbulspor maçının ardından konuştu!

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta attığı 4 golle yıldızlaşan Cengiz Ünder, maçın ardından galibiyeti ve gollerini değerlendirdi.

İŞTE CENGİZ'İN SÖZLERİ:

Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe'de nasip oldu. Gururluyum, mutluyum. Çok iyi çalışıyorum ve karşılığını 4 golle aldım. Performansımdan dolayı mutluyum. Antrenmanlardan sonra takım olarak şut idmanı yapıyoruz. Ben de kariyerimin başından beri şutlara çalışıyorum. Çalıştıkça oluyor.

1 ve 3. golümü çok beğendim. 1. golüm, Roma'da oynarken Inter ve Frosinone'ye attığım gollere çok benziyordu.

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