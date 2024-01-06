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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe, bir süredir Manchester United'da ayrılması beklenen Anthony Martial ile ilgileniyordu. Sarı-lacivertlilerin hesaplarını bozan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 14:41
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Yönetim kış transfer döneminde hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Özellikle Michy Batshuayi'nin ayrılık ihtimalinin ardından forvet arayışına geçilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Bu doğrultuda Kanarya, Manchester United forması giyen Anthony Martial'i listesine eklemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Sarı lacivertlilerin, Fransız yıldız için resmi temaslara başladığı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Ancak Fenerbahçe'nin Martial operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Konuyla ilgili sıcak haberi İngiliz basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sky Sports News muhabiri Dharmesh Sheth'ten aktardığı habere göre Martial, Manchester United ile olan sözleşmesinin son 6 ayına girdi ve bir sonraki transferi için başka kulüplerle görüşmekte özgür.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Haberde İngiliz ekibinin, 9 yıldır kadroda bulunan Martial'e transfer konusunda izin verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Kırmızı Şeytanlar'ın haziran ayında kontratı bitecek olan Martial'den, az da olsa bir bonservis ücreti kazanmayı planladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Öte yandan 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Arabistan'dan Martial'i isteyen takımların adı verilmezken, Suudi Ligi'ne çok yoğun ilgi olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Bunun yanı sıra Manchester United'ın, Martial transferi için henüz bir resmi görüşme yapmadığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Anthony Martial bu sezon toplam 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

28 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Ayrıca 2 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Martial, kariyerinde Sevilla, Monaco ve Lyon'da da boy göstermişti.

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