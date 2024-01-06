TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe, bir süredir Manchester United'da ayrılması beklenen Anthony Martial ile ilgileniyordu. Sarı-lacivertlilerin hesaplarını bozan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Bu doğrultuda Kanarya, Manchester United forması giyen Anthony Martial'i listesine eklemişti.
Sarı lacivertlilerin, Fransız yıldız için resmi temaslara başladığı ifade edilmişti.
Ancak Fenerbahçe'nin Martial operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili sıcak haberi İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sky Sports News muhabiri Dharmesh Sheth'ten aktardığı habere göre Martial, Manchester United ile olan sözleşmesinin son 6 ayına girdi ve bir sonraki transferi için başka kulüplerle görüşmekte özgür.
Haberde İngiliz ekibinin, 9 yıldır kadroda bulunan Martial'e transfer konusunda izin verdiği belirtildi.
Kırmızı Şeytanlar'ın haziran ayında kontratı bitecek olan Martial'den, az da olsa bir bonservis ücreti kazanmayı planladığı ifade edildi.
Öte yandan 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı.
Arabistan'dan Martial'i isteyen takımların adı verilmezken, Suudi Ligi'ne çok yoğun ilgi olduğu kaydedildi.
Bunun yanı sıra Manchester United'ın, Martial transferi için henüz bir resmi görüşme yapmadığı vurgulandı.
Anthony Martial bu sezon toplam 19 maça çıktı.
28 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Martial, kariyerinde Sevilla, Monaco ve Lyon'da da boy göstermişti.
1.81 boyundaki isim ülke milli takımında ise 30 maça çıkarken 2 gol attı.
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