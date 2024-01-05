FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Sarı-lacivertli ekip bunun için birçok oyuncu transfer etti.
Kanarya bu futbolcularla birlikte liderlik koltuğunda oturuyor.
Fenerbahçe ayrıca Konferans Ligi'nde yolun sonunda kupaya uzanmak istiyor.
Bunun için sarı-lacivertliler hedefini devre arası transfer dönemime çevrildi.
Kanarya, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Büyük adımlar atmak isteyen sarı-lacivertli ekibe flaş bir haber geldi.
İşte detaylar...
Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Belçika Ligi ekiplerinden Gent, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.
Belçika ekibinin, milli oyuncuyu ilk öncelik olarak kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin de önceliğinin Samet'i Avrupa'ya kiralamak olduğu ifade edilirken, milli futbolcunun temsilcisi ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelip son kararı beraber vereceği aktarıldı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Samet Akaydin, gol katkısında bulunamadı.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 2.80 milyon Euro.
Samet, sarı-lacivertli takıma 2022-23 sezonu devre arasında 3.70 milyon Euro bonservisle katıldı.