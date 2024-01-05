Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan sürpriz bir gelişme ise Samet Akaydın için gelen teklif oldu. İşte transfer teklifinin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Sarı-lacivertli ekip bunun için birçok oyuncu transfer etti.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Kanarya bu futbolcularla birlikte liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Fenerbahçe ayrıca Konferans Ligi'nde yolun sonunda kupaya uzanmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Bunun için sarı-lacivertliler hedefini devre arası transfer dönemime çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Kanarya, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Büyük adımlar atmak isteyen sarı-lacivertli ekibe flaş bir haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Takvim'in haberine göre; Belçika Ligi ekiplerinden Gent, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Belçika ekibinin, milli oyuncuyu ilk öncelik olarak kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER: Samet Akaydın'ın peşine düştüler! İşte sunulan teklif...

Fenerbahçe'nin de önceliğinin Samet'i Avrupa'ya kiralamak olduğu ifade edilirken, milli futbolcunun temsilcisi ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelip son kararı beraber vereceği aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Krunic yükleniyor! İtalyan basınından flaş iddia
Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Şimdi de rakip Komşu'dan...
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
VAKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
💥Süper Loto çekildi! (4 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! Kenan Yıldız'dan İtalya Kupası'nda enfes gol! 01:37
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Barça 90+2'de kazandı! Barça 90+2'de kazandı! 01:35
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:09
Palace ve Everton 2. maça bıraktı! Palace ve Everton 2. maça bıraktı! 01:08
Daha Eski
Kenan attı Juve farka gitti! Kenan attı Juve farka gitti! 00:53
Kenan attı Juve farka gitti! Kenan attı Juve farka gitti! 00:53
Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! 00:41
Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! Fred'e sürpriz talip! Brezilya ekibi istiyor! 00:41
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları 00:27
Bilbao Sevilla'yı devirdi! Bilbao Sevilla'yı devirdi! 23:54