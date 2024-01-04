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Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, RB Salzburg forması giyen Strahinja Pavlovic'i gündemine almıştı. İngiliz basını, Sırp savunma oyuncusunun transferiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:24
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Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Kanarya sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde öncelik verdiği bölgelerse stoper ve orta saha...

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Bu sezon stoper rotasyonundaki neredeyse bütün futbolcularını sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, savunmanın ortasına mutlaka takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren Kanarya'nın gündemine gelen isimlerden biri de Strahinja Pavlovic olmuştu.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın gündemindeki Sırp stoperle ilgili gelişmeyi duyurdu.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

JUVENTUS, ROMA VE BRIGHTON DA İSTİYOR

SKY Sport, Pavlovic'i Fenerbahçe'nin dışında İtalyan devler Juventus ile Roma ve İngiliz ekibi Brighton'ın da takip ettiğini yazdı.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Haberde; Salzburg'un 1.94'lük stoper için 30 milyon Euro bonservis beklentisi içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Strahinja Pavlovic bu sezon RB Salzburg formasıyla 21 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!

Sırp stoper, 2 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.

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