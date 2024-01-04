Fenerbahçe'ye Pavlovic transferinde kötü haber!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, RB Salzburg forması giyen Strahinja Pavlovic'i gündemine almıştı. İngiliz basını, Sırp savunma oyuncusunun transferiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde öncelik verdiği bölgelerse stoper ve orta saha...
Bu sezon stoper rotasyonundaki neredeyse bütün futbolcularını sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, savunmanın ortasına mutlaka takviye yapmak istiyor.
Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren Kanarya'nın gündemine gelen isimlerden biri de Strahinja Pavlovic olmuştu.
İngiliz basını, sarı-lacivertli takımın gündemindeki Sırp stoperle ilgili gelişmeyi duyurdu.
JUVENTUS, ROMA VE BRIGHTON DA İSTİYOR
SKY Sport, Pavlovic'i Fenerbahçe'nin dışında İtalyan devler Juventus ile Roma ve İngiliz ekibi Brighton'ın da takip ettiğini yazdı.
Haberde; Salzburg'un 1.94'lük stoper için 30 milyon Euro bonservis beklentisi içinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Strahinja Pavlovic bu sezon RB Salzburg formasıyla 21 maça çıktı.
Sırp stoper, 2 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.
1.94 boyundaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.
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