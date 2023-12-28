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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Galatasaray maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa maçında Galatasaray ile oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında konuştu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 20:07 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 20:48
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal Galatasaray maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile tecrübeli futbolcu Edin Dzeko, basın toplantısında konuşuyor.

İSMAİL KARTAL: FUTBOLCULARIMA GÜVENİYORUM

İyi bir futbol ile kazanarak 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz. Futbolcularıma güveniyorum.

Süper Lig'de bir stratejimiz vardı. İlk yarısında vasatı aşamadık ama ikinci yarısında reaksiyon verip iyi bir oyun sergiledik.

İkinci yarı rakip oyuncular yere yattılar. Galatasaray'ın oyuncuları sürekli yere attılar kendilerini. Oyuncularım bu maça çok fazla motive.

Galatasaray iyi bir takım ama biz bu kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

9 yıl önce Süper Kupa kazanmıştım Fenerbahçe ile yine bu kupayı kazanmak istiyorum.

Fred'in olmadığı maçlarda zorlandığımız doğrudur. Ama bu formayı giyen herkes elinden geleni yapacaktır.

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