Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Süper Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Ocak ayı için çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli yönetim orta saha bölgesine flaş bir isim dahil etmeye çok yakın. İngiliz basını yıldız oyuncunun transferini böyle duyurdu. (Enes Cevahirci / Dış haberler) | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:23
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ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Sarı lacivertliler derbide ezeli rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Puanını 44'e yükselten Kanarya, averajla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Sarı lacivertliler 2023 yılını Süper Lig'de lider olarak tamamlamayı garantiledi.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

3 kulvarda mücadele eden sarı lacivertli kurmaylar rotasyonlu kadro kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Kartal, orta saha bölgesine oyuncu takviye yapılmasını gerektiğini net bir şekilde yönetime iletti.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim orta sahaya dünya yıldızını dahil etmek istiyor.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Sezon başında dünyaca ünlü isimlere sarı lacivertli formayı giydiren yönetim bu kez Arsenal'in yıldızına kancayı taktı.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

football.london'da yer alan habere göre, Ocak ayında Arsenal'den ayrılması beklenen Jorginho için Fenerbahçe teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

Declan Rice'ın transfer edilmesinin ardından formasını kaptıran İtalyan yıldızın ara transfer döneminde Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu

EURO 2024'te İtalya Milli Takımı ile boy göstermek isteyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

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