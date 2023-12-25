Fenerbahçe'den ocak bombası! İtalyan yıldızın transferi böyle duyuruldu
Süper Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Ocak ayı için çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli yönetim orta saha bölgesine flaş bir isim dahil etmeye çok yakın. İngiliz basını yıldız oyuncunun transferini böyle duyurdu. (Enes Cevahirci / Dış haberler) | FB SPOR HABERLERİ
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Sarı lacivertliler 2023 yılını Süper Lig'de lider olarak tamamlamayı garantiledi.
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
3 kulvarda mücadele eden sarı lacivertli kurmaylar rotasyonlu kadro kurmak için kolları sıvadı.
Kartal, orta saha bölgesine oyuncu takviye yapılmasını gerektiğini net bir şekilde yönetime iletti.
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim orta sahaya dünya yıldızını dahil etmek istiyor.
Sezon başında dünyaca ünlü isimlere sarı lacivertli formayı giydiren yönetim bu kez Arsenal'in yıldızına kancayı taktı.
football.london'da yer alan habere göre, Ocak ayında Arsenal'den ayrılması beklenen Jorginho için Fenerbahçe teklif yapmaya hazırlanıyor.
Declan Rice'ın transfer edilmesinin ardından formasını kaptıran İtalyan yıldızın ara transfer döneminde Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
EURO 2024'te İtalya Milli Takımı ile boy göstermek isteyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Jorginho Arsenal formasıyla bu sezon 18 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
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