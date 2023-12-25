Darüşşafaka Lassa 56-98 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 98-56 mağlup etti.

Müsabakaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda Tarık Biberovic'le etkili oldu. Genç oyuncu üst üste ürettiği 8 sayıyla skoru 8-0'a getirdi. Çeyrekte ilk 5 dakikalık bölüm 13-4 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle geçilirken, sarı-lacivertli takımın bütün sayıları Tarık Biberovic'ten geldi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 29-14 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna da hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Papagiannis ve Yam Madar'ın pota altından sayılarıyla 10-0'lık seri yakalayarak skoru 14-39'a getirdi. Sarı-lacivertli ekibin sert savunması karşısında Darüşşafaka Lassa, periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde yalnızca 2 sayı bulabildi: 16-39. Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 51-29 önde gitti.

İlk yarıda olduğu gibi sert savunmayla mücadeleye başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 5-0'lık seriyle başladı. Maç boyunca sürdürdüğü üstün oyununa bu periyotta da devam eden sarı-lacivertli takım, 3. periyodu 76-41 önde geçerken karşılaşmayı da 98-56 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.