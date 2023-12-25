Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, G.Saray karşısında istediklerini oyunu sergileyemediklerini söyledi: "Kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Bütün planlarımız kazanmak üzerineydi. İlk devre ofansif oyuncularla maçı koparmayı planlamıştık. Bazı alanlarda Galatasaray'ın etkinliğini gördük. Özellikle orta sahada. İsmail'i ikinci yarı oyuna alarak rakibi oynatmamayı ve geçişten gol bulmayı planladık.

KUPA STRATEJİSİ AYRI

Baskılı ve rakibe yakın oynadık. Topun bizde kalmasını sağladık. Birkaç tane pozisyonumuz daha doğrusu gol olabilecek pozisyonumuz vardı. Doğru tercihler yapamadık. Oyuncularım kazanmak için mücadele etti ama kazanamadık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta bu ligin lideriyiz." Kartal, Süper Kupa'yla ilgili ise, " O maçtaki stratejimiz ayrı olacak. Fred oynayacak. Tek maç üzerine bir kurgumuz olacak o maçta" ifadelerini kullandı.

EN FAULLÜ MAÇ

İlk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Arda Kardeşler, sık sık düdüğüne başvurdu. İlk yarıda her iki takım da 10'ar kez faul yaptı. İkinci 45'te ise F.Bahçe 9, G.Saray ise 16 defa rakiplerini faulle durdurdu. Bu derbi ligdeki en çok faul yapılan maç oldu.

"KARA KARA DÜŞÜNMEYİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve PFDK'dan üç maç ceza alan Fred hakkında konuştu. 62 yaşındaki teknik adam, "Fred, önemli bir oyuncu. Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz" diye konuştu.