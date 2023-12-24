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Fenerbahçe'de Fred'den Galatasaray derbisi öncesi flaş paylaşım!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Brezilyalı orta saha, dev karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 18:22 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 18:55
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Fenerbahçe'de Fred'den Galatasaray derbisi öncesi flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, cezası nedeniyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Brezilyalı orta saha, karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

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Kadıköy Ülker Stadyumu'ndan bir paylaşımda bulunan Fred, "Bu akşam derbide soyunma odasından tribüne kadar takımı destekleyen bir Fenerbahçe taraftarı olacağım." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

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