Fenerbahçe'de Fred'den Galatasaray derbisi öncesi flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, cezası nedeniyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Brezilyalı orta saha, karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Kadıköy Ülker Stadyumu'ndan bir paylaşımda bulunan Fred, "Bu akşam derbide soyunma odasından tribüne kadar takımı destekleyen bir Fenerbahçe taraftarı olacağım." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

From the dressing room to the stands, I will be one more Fener fan supporting the team tonight in the Derby 🟡🔵 pic.twitter.com/1J4H63u19X