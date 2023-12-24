Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Galatasaray'ın hücum pres yaptığı anlarda yapılacak top kayıpları konusunda da İsmail Kartal'ın oyuncularını uyardığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ilerde presi Sebastian Szymanski ile başlatması beklenirken Polonyalı yıldızda sık sık ceza sahasına koşu yapması da istendi.
4 FUTBOLCU SINIRDA Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İrfan Can Kahveci, Alexander Djiku, Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde bugün Kadıköy'deki derbide sarı kart görürlerse 7 Ocak'ta Ülker Stadyumu'nda İstanbulspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
Kartal'ın bu isimleri kart görmemeleri konusunda uyardığı biliniyor.
Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularından gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.