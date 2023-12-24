Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tüm planlarını Galatasaray galibiyeti üzerine kurdu. Sarı-lacivertliler, dev derbide ezeli rakibinin zaafları üzerine gidecek. Kanarya, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic ile saldıracak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Fenerbahçe bugün Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray ile son derece kritik bir derbiye çıkacak.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

İsmail Kartal'ın öğrencileri hazırlıkları tamamlandı.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Kartal, tüm planını galibiyet üzerine kurdu.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu İsmail Kartal'ın da derbi taktiğini oyuncularına tek tek anlattı.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin bugünkü derbide en büyük kozu kanat organizasyonları olacak.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

İsmail Kartal'ın Galatasaray'ın bugün oynaması beklenen iki beki Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz'ın savunmadaki zaaflarından yararlanmaya çalışacak.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

KARTAL PLANINI KURDU
Yine aynı şekilde Fenerbahçe, ön bölgede kanatlarda oynaması beklenen Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun savunmaya fazla yardım etmemesini de hücumda değerlendirmeye çalışacak.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Fenerbahçe hücumda sağ kanatta İrfan Can Kahveci'yi sol kanatta da takımın saha içindeki beyni Dusan Tadic'i en verimli şekilde kullanmaya çalışacak.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Fenerbahçe'nin maça baskıyla başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Galatasaray'ın hücum pres yaptığı anlarda yapılacak top kayıpları konusunda da İsmail Kartal'ın oyuncularını uyardığı ifade edildi.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Fenerbahçe'nin ilerde presi Sebastian Szymanski ile başlatması beklenirken Polonyalı yıldızda sık sık ceza sahasına koşu yapması da istendi.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

4 FUTBOLCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

İrfan Can Kahveci, Alexander Djiku, Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde bugün Kadıköy'deki derbide sarı kart görürlerse 7 Ocak'ta Ülker Stadyumu'nda İstanbulspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Kartal'ın bu isimleri kart görmemeleri konusunda uyardığı biliniyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ı böyle yıkacak!

Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularından gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

DİĞER
Ünlü şarkıcı mahkemelik oldu! Ayşe Hatun Önal'ın başı ev sahibiyle dertte!
CHP ve HDPKK/DEM'den yeni skandal | Şehitlerimiz için ortak bildiri yayınlama teklifini reddettiler! AK Parti'den çok sert tepki
Beşiktaş'ın hoca adayları belli oldu!
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte ilk 11'ler
Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı!
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Aralık)
Celtic taraftarlarından Filistin'e destek!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred'e 3 maç Fred'e 3 maç 01:27
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:48
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:47
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:05
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:04
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi... G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi... 23:49
Daha Eski
Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı! Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı! 23:40
İstanbulspor'un cezası belli oldu! İstanbulspor'un cezası belli oldu! 23:40
G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech... G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech... 23:40
Avcı: Kazanmaya daha yakındık! Avcı: Kazanmaya daha yakındık! 23:40
Trabzon'da kazanan yok! Trabzon'da kazanan yok! 23:40
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı 23:40