Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi paylaşılamıyor. Yaz dönemindeki yıldız transferler sonrası Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve kulübeye hapsolan yıldız golcü, buna rağmen gollerini atmaya devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Batshuayi'nin talipleri de her geçen gün artıyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 12:14
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konk edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Zorlu karşılaşma 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Sarı-lacivertlilerde gözler tamamen Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Kanarya, derbiden zaferle ayrılarak liderliği sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu Galatasaray maçı öncesinde 7 maçtır kaybetmeyen Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek derbi öncesi kritik bir galibiyet almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

7 gollü maçta göze çarpan isim, attığı 3 golle yıldızlaşan Michy Batshuayi olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve çoğunlukla yedek kalan Batshuayi, buna rağmen katkı vermeyi sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Tüm kulvarlarda 9'u ilk 11 olmak üzere bu sezon 19 maçta görev alan Belçikalı golcü, takımına 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Batsman, geçtiğimiz sezon ise sarı-lacivertli formayı 32 maçta giymiş ve 20 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Yıldız golcünün yedek kaldığı için takımdan ayrılması gündemde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın dagözden çıkardığı Michy Batshuayi'nin talipleri her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

30 yaşındaki futbolcuya, geçtiğimiz günlerde ülkesi Belçika'dan Club Brugge ve Antwerp'in talip olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasına Fransa'dan üç kulüp daha eklendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Batshuayi, İngiltere'den de bazı takımların listesinde bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Yıldız golcünün ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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