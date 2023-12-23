FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor
Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi paylaşılamıyor. Yaz dönemindeki yıldız transferler sonrası Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve kulübeye hapsolan yıldız golcü, buna rağmen gollerini atmaya devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Batshuayi'nin talipleri de her geçen gün artıyor. İşte ayrıntılar...
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Kanarya, derbiden zaferle ayrılarak liderliği sürdürmeyi hedefliyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri zorlu Galatasaray maçı öncesinde 7 maçtır kaybetmeyen Mondihome Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek derbi öncesi kritik bir galibiyet almıştı.
7 gollü maçta göze çarpan isim, attığı 3 golle yıldızlaşan Michy Batshuayi olmuştu.
Bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve çoğunlukla yedek kalan Batshuayi, buna rağmen katkı vermeyi sürdürüyor.
Tüm kulvarlarda 9'u ilk 11 olmak üzere bu sezon 19 maçta görev alan Belçikalı golcü, takımına 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Batsman, geçtiğimiz sezon ise sarı-lacivertli formayı 32 maçta giymiş ve 20 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Yıldız golcünün yedek kaldığı için takımdan ayrılması gündemde.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın dagözden çıkardığı Michy Batshuayi'nin talipleri her geçen gün artıyor.
30 yaşındaki futbolcuya, geçtiğimiz günlerde ülkesi Belçika'dan Club Brugge ve Antwerp'in talip olmuştu.
Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasına Fransa'dan üç kulüp daha eklendi.
Batshuayi, İngiltere'den de bazı takımların listesinde bulunuyor.
Yıldız golcünün ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Batsman, 2022 yazında 3.5 milyon euro karşılığında İngiletere Premier Lig ekibi Chelsea'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Belçikalı forvetin güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.
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