FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Batsman'a yeni talipler çıktı! Yıldız golcü paylaşılamıyor

Bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve çoğunlukla yedek kalan Batshuayi, buna rağmen katkı vermeyi sürdürüyor.

Tüm kulvarlarda 9'u ilk 11 olmak üzere bu sezon 19 maçta görev alan Belçikalı golcü, takımına 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.