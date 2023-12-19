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FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de stoper takviyesi için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 14:35 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 14:47
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FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme

Fenerbahçe'de önce Djiku'nun, ardından da Serdar Aziz'in dönüşü ile Teknik Direktör İsmail Kartal'ın defans bölgesinde eli güçlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme

Buna rağmen sarı-lacivertli yönetimin devre arasında stoper takviyesi yapmak istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme

Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk özlemini noktalamak için yıldız isimlerden oluşan bir kadro kuran Fenerbahçe, ikinci devrede herhangi bir sürpriz yaşamamak adına işi sıkı tutmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme

Defans için Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, Braga'dan da Serdar Saatçı öncelikli hedef olarak öne çıkarken, iki oyuncunun da transferinin zor olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme

Çağlar ilk yarıda istediği süreleri alamasa da İspanyol ekibin hocası Simeone'nin milli futbolcunun özellikle idman performansından memnun olduğu ve ikinci devrede ona daha fazla şans vereceği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme

Serdar ise şu ana kadar Portekiz temsilcisinde ligde 8, Avrupa'da da 3 maçta görev yaparken, performansıyla göz doldurdu. Bu yüzden Braga'nın onu bırakmaya çok fazla yanaşmadığı öğrenildi.

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