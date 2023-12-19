FENERBAHÇE HABERİ: Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de stoper takviyesi için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü ve Serdar Saatçı transferinde flaş gelişme yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 14:35 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 14:47
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Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk özlemini noktalamak için yıldız isimlerden oluşan bir kadro kuran Fenerbahçe, ikinci devrede herhangi bir sürpriz yaşamamak adına işi sıkı tutmak istiyor.
Defans için Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, Braga'dan da Serdar Saatçı öncelikli hedef olarak öne çıkarken, iki oyuncunun da transferinin zor olduğu ortaya çıktı.
Çağlar ilk yarıda istediği süreleri alamasa da İspanyol ekibin hocası Simeone'nin milli futbolcunun özellikle idman performansından memnun olduğu ve ikinci devrede ona daha fazla şans vereceği bildirildi.
Serdar ise şu ana kadar Portekiz temsilcisinde ligde 8, Avrupa'da da 3 maçta görev yaparken, performansıyla göz doldurdu. Bu yüzden Braga'nın onu bırakmaya çok fazla yanaşmadığı öğrenildi.
Milliyet'te yer alan haberde bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Yönetimi yabancı isimlere yönelecek.
İsmail Kartal ile ilerleyen günlerde bir transfer zirvesi yapması beklenen idarecilerin, gelen rapora göre birçok oyuncu ile masaya oturacağı bildirildi.
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