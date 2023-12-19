Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

TRANSFER HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınında yer alan haberde yıldız futbolcunun iki ezeli rakipten birine transfer olacağını duyurdu. İşte son detaylar... FB - GS HABERLERİ - DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:35
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MEHMET CEM ÇAKIR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Fenerbahçe'nin ise bu transferde son ana kadar bekleyip fırsat transferi olarak gördüğü iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray için İtalyan basınından sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Sezon başında hem Fenerbahçe hem Galatasaray ile adı anılan yıldız ismin ayrılığı kesin gibi gözüküyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Bu transferde Galatasaray'ın daha ısrarcı olduğu ve sol bek sorununu yıldız isimle çözmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

BAŞKAN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI: SOL BEK ALACAĞIZ

"Sol bek ile ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz." ifadelerinde bulunmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Galatasaray özellikle sezon başında Leipzig'ten transfer ettiği Angelino transferinde hayal kırıklığına uğradı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

26 yaşındaki İspanyol oyuncu bu sezon 19 maça çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Angelino bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist üretti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Yıldız futbolcu 20 maç oynarsa, Galatasaray oyuncunun bonservisini almak zorunda.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Sarı-kırmızılılar bu noktada oyuncuyu almaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

F.BAHÇE'DE HEDEF GENİŞ ROTASYON

Sarı-lacivertliler ise Ferdi Kadıoğlu'nun yedekleyebilecek bir sol bek için temaslara başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Jayden Oosterwolde'yi stoperde düşünmesi nedeniyle sol beke alternatif düşünülüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

DEVLERİN HEDEFİNDE ALEX SANDRO VAR

İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Juventus ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sandro ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Sandro bu sezon sadece 5 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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