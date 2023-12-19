Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sol bek yarışı! İtalyanlar açıkladı...
TRANSFER HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınında yer alan haberde yıldız futbolcunun iki ezeli rakipten birine transfer olacağını duyurdu. İşte son detaylar... FB - GS HABERLERİ - DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
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Trendyol Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray için İtalyan basınından sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı.
Sezon başında hem Fenerbahçe hem Galatasaray ile adı anılan yıldız ismin ayrılığı kesin gibi gözüküyor.
Bu transferde Galatasaray'ın daha ısrarcı olduğu ve sol bek sorununu yıldız isimle çözmek istediği öğrenildi.
BAŞKAN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI: SOL BEK ALACAĞIZ
"Sol bek ile ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz." ifadelerinde bulunmuştu.
Galatasaray özellikle sezon başında Leipzig'ten transfer ettiği Angelino transferinde hayal kırıklığına uğradı
26 yaşındaki İspanyol oyuncu bu sezon 19 maça çıktı.
Angelino bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist üretti.
Yıldız futbolcu 20 maç oynarsa, Galatasaray oyuncunun bonservisini almak zorunda.
Sarı-kırmızılılar bu noktada oyuncuyu almaya sıcak bakmıyor.
F.BAHÇE'DE HEDEF GENİŞ ROTASYON
Sarı-lacivertliler ise Ferdi Kadıoğlu'nun yedekleyebilecek bir sol bek için temaslara başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Jayden Oosterwolde'yi stoperde düşünmesi nedeniyle sol beke alternatif düşünülüyor.
DEVLERİN HEDEFİNDE ALEX SANDRO VAR
İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Juventus ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sandro ayrılığa sıcak bakıyor.
Sandro bu sezon sadece 5 karşılaşmada görev aldı.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.
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